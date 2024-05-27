Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe paylaşımı: Elimizden geleni yaptık ama...'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 18:00
Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe paylaşımı: Elimizden geleni yaptık ama...'
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Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"HEDEFİMİZE ULAŞAMADIK"

Polonyalı futbolcu, açıklamasında, "2023-2024 sezonunun sonuna geldik. Çok fazla iniş ve çıkış yaşadık. Her maçta elimizden geleni yaptık ama yeterli olmadı. Hedefimize ulaşamadık. Bu biraz üzücü ama futbol böyle bir şey. Bu takımla gurur duyuyorum. Sezon boyunca desteğiniz ve sevginiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

55 MAÇTA 32 GOLE KATKI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 55 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 13 gol attı ve 19 asist yaptı.


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