Edin Dzeko'dan VAR tepkisi: 'Tuvalet molası verdi'

Yayınlanma: 03.11.2024 - 22:28

Güncelleme: 03.11.2024 - 22:28

Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, Trabzonspor karşılaşmasının ardından hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

Edin Dzeko yaptığı açıklamada "Nereden başlasam... Çok fazla insana karşı mücadele ediyoruz. Bugün başardık ama her zaman başaramayız. Birden fazla rakibe karşı mücadele etmek zor. Bunu da bu sezon gördük. Yeni nesil çok fazla genç iyi hakem var. Bizim maçlarımızda da düdük çaldılar. Yetkililer, bu genç hakemlerin yönetmesine izin vermeliler. Hata yapabilirler, biz de hata yapıyoruz. Yukarıdan birilerinin maç yönetmesine izin vermeliler. VAR'dan verilen kararlar eşit olmalı. VAR, bizim pozisyonlarda 2-3 tuvalet molası verdi herhalde. Lehimize penaltı vardı, rakibe çıkması gereken kırmızı kart vardı. O ara tuvaletteydiler herhalde. El bu kadar açıkken penaltı olmalıydı. Futbol için bir şeyler değişmeli. Bu şekilde giderse başımız belada. Bu geçmişten gelen bir durum. Bıraksınlar genç hakemler yönetsin. Yukarıdan müdahale olmasın" ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEYLER DEĞİŞMELİ! BAŞIMIZ BELADA"

Açıklamalarında devam eden Edin Dzeko, "Futbol için bir şeyler değişmeli. Bu şekilde giderse başımız belada" dedi.

38 yaşındaki Boşnak golcü, "Bu durumu konuşan, düşünen kişilerin oyuncular olmaması lazım. Her hafta olunca konuşmamak, odaklanmak zor. Gördüğümüz şeyler garip. Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene olanlardan sonra buraya tevazu içinde geldik, öyle de oynuyorduk. Hakemi çok konuştuğumuz şeyler olabilir ama sahada olanlar inkar edilemez. Garip şeyler oluyor. Bu hakem 26 yaşında, benden 12 yaş genç. Hata yapabilirler, hata yaptıkça gelişirler. Ufacık temas, yukarıdan penaltı müdahalesi. Bu bale değil, futbol. Futbol temassız bir spor değil" diye konuştu.

"BALE YAPMIYORUZ"

Edin Dzeko sözlerini, "Ufacık temas, yukarıdan penaltı müdahalesi. Bale yapmıyoruz, futbol oynuyoruz" diyerek noktaladı."