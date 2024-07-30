Edin Dzeko'dan Youssef En-Nesyri açıklaması: 'Umarım en kısa sürede...'

UEFA Şampiyonlar Lig 2. eleme turunda karşılaştığı Lugano'yu eleyen Fenerbahçe'de Boşnak yıldız Edin Dzeko, maçın ardından görüşlerini aktardı. Dzeko, yeni transfer Youssef En-Nesyri hakkında, "Umarım En-Nesyri de en kısa sürede fit duruma gelir çünkü zor maçlarımız var" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 23:22
Edin Dzeko'dan Youssef En-Nesyri açıklaması: 'Umarım en kısa sürede...'
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Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, Lugano maçının ardından açıklamalar yaptı.

Edin Dzeko yaptığı açıklamada, "İki galibiyet, 4 gol. Böyle bakınca güzel ama ama açıkçası bizler için zordu. Daha kolay olmasını dilerdim. Avrupa'da kolay maç diye bir şey yok. Rakibi hafife almamalıyız demiştik. Erken bir gol yedik ama biz sabırlı olmaya devam ettik. 1-0 yenik duruma düştükten sonra bizler için güzel bir galibiyet oldu" dedi.

DZEKO'DAN EN-NESYRİ AÇIKLAMASI

Takımın yeni transferi Youssef En-Nesyri ile ilgili de konuşan Dzeko, "Onlar da kaliteli ve tecrübeli futbolcular. Avrupa'da oynadılar. Bu tecrübenin olması çok önemli. Çok fazla maç oynayacağız ve herkese ihtiyacımız olacak. Takım için iyi olan, benim için de iyidir. Umarım En-Nesyri de en kısa sürede fit duruma gelir çünkü zor maçlarımız var. Cenk hazır. Umarım Fred'in sakatlığı da ciddi değildir çünkü herkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.


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