Jose Mourinho'dan Lille açıklaması: 'Güneş altında biraz vakit geçirdikten sonra...'

Yayınlanma: 30.07.2024 - 22:45

Güncelleme: 30.07.2024 - 22:45

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Aslında bu dönemde her şey önemli. Mükemmel senaryo, bütün oyuncuların ilk günden bizimle olması olurdu. Bu şartlar altında çalışmak zor. Oyuncuların hepsi farklı durumda oluyor. Benim yapabileceğim tek şey, onları tebrik etmek."

"ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUM"

"Ferdi, sadece 5-6 idman yaptı ama 80 dakika oynadı. Maçın zor olacağını biliyordum, dün hayatta kalmalıyız demiştim. Rakibimiz iyi bir takım bize zorluk yaşattılar. Sakin kaldık. 1-1'den sonra her şey bizim elimizdeydi, zorluk yaşamadık. Turu geçtik ve hayatta kalmayı başardık."

"Dün basın toplantısında söyledim, ben dar ama çekişmeli bir kadro istiyorum. Eğer kupalar için savaşmak istiyorsak takımın üst düzey olması lazım. Elimizde pek çok çözüm olmalı."

LILLE EŞLEŞMESİ AÇIKLAMASI



"Bir oyuncunun her maç oynaması imkansız. Şu anda da elimde 3 tane üst düzey forvet oyuncusu var. Güçlü oyuncular. Elimde olan forvetlerden daha mutlu olamazdım. Çift forvet oynamamız da mümkün olabilir. Vaktimiz olduğunda da bunu da deneyeceğiz."

"Hiçbir şey çalışmadık. Tabii ki onları geçen yıldan tanıyorum. Tek odağımız Lugano'ydu. Adım adım bakmamız gerekiyor. Şu andan itibaren Lille'i konuşabiliriz. Yarın havuz başında güneş altında biraz vakit geçirdikten sonra Lille için çalışmaya başlayacağız."

"KAZANMAK DEĞİL, TUR İSTİYORUM"



"Atmosfer gerçekten harikaydı. İlk yarıda çok iyi değildik ve bu anlarda büyük destek beklemezsiniz ama taraftarımız bizi destekledi. Sadece 1-2 anda belli bir oyuncuya bazı tepkiler vardı. Bu tarz tepkiler olduğu zaman bu tepkileri hepimize yapılmış gibi hissediyoruz. Biz bir takımız. Taraftara saygı duyuyorum, bu futbolun bir parçası. Onlardan bir şey isteme şansım varsa herkese destek olmalarını istiyorum. Bugün harika bir atmosfer vardı, zemin iyileşmişti. Kısa süre önce zemin çok iyi değildi. Maç zor geçti ve Fred'i de çıkarmak zorunda kaldık. Uzatmalara gitme imkanı olan bir maçta oyuncu değişikliklerinizi erken kullanmak istemezsiniz. İkinci yarıda güçlüydük. 1-1'den sonra rakip bir şey yapamadı. Yedekten giren oyuncularımız iyi katkı verdiler. Dün basın toplantısında 'Hayatta kalmalıyız' demiştim ve bunu başardık. Şimdi önümüzdeki maça odaklanmalıyız."

"Her maçı kazanmak istemiyorum, tur atlamak istiyorum. Maç 1-1 bitseydi de mutlu olurdum. Benim sayemde değil, oyuncularım ve taraftarlarımız sayesinde kazandık. İyi bir takıma karşı oynadık ve bazı dinamikleri değiştirdiler bize karşı. Onlara Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum."