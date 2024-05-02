Edin Terzic: 'Daha fazla gol atabilirdik ama...'

Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:54

Güncelleme: 02.05.2024 - 09:54

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, PSG'yi mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Edin Terzic yaptığı açıklamada, "Hak edilmiş bir galibiyet oldu. Takımımız iyi bir performans gösterdi. Daha fazla gol atabilirdik ama benim açımdan iyi bir sonuç oldu" dedi.

"FRANSA'DA DA KAZANMAK İSTİYORUZ"



Genç teknik direktör, "Bu tür maçlarda çok koşmak gerekir ve biz de öyle yaptık. Şimdi bize rövanş maçında beraberlik yetiyor ancak Fransa'da da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Finale kalacak takımın belli olacağı rövanş maçı 7 Mayıs Salı günü oynanacak.