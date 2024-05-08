Edin Terzic'ten galibiyet açıklaması: 'Finale kalmayı hak ettik'
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Borussia Dortmund'da teknik direktör Edin Terzic, karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı. Terzic, "İlk yarıda çok iyi şanslar bulamadılar. Gol atmak için her şeyi denediler, top birkaç kez direkten döndü. Biraz şanslıydık" ifadelerini kullandı.
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, Paris Saint-Germain karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Hırvat teknik direktör, "PSV Eindhoven'a (Borussia Dortmund, PSV'yi son 16 turunda eledi) karşı oynadığımız ilk maçtan önce Londra'ya yolculuğun ne kadar kısa olabileceğinden bahsetmiştik. O zamanlar pek çok kişi şaşırmıştı. Geçen sezon şampiyonluğu son maçta kaybettik. Şimdi taraftarlarımıza bir şeyler verebildiğimiz için mutluyum" dedi.
"FİNALE KALMAYI HAK ETTİK"
Terzic, açıklamalarına, "Her maçta biraz daha geliştik ve sonunda herkesi şaşırtabilen bir takım olduk. Şimdi takımımla birlikte finalde olduğum için çok mutluyum, gururluyum" diye devam etti.
"Finale kalmayı hak ettik" diyen başarılı teknik direktör, PSG karşısında alınan 1-0'lık galibiyette şansın da kendilerinin yanında olduğunu söyledi ve "İlk yarıda çok iyi şanslar bulamadılar. Gol atmak için her şeyi denediler, top birkaç kez direkten döndü. Biraz şanslıydık" değerlendirmesinde bulundu.
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