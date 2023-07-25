Yayınlanma: 25.07.2023 - 16:19

Güncelleme: 25.07.2023 - 16:19

Adı sık sık transfer ile anılan isimlerden biri olan Efe Konuşkan'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, genç futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Efe Konuşkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Efe Konuşkan hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

EFE KONUŞKAN KİMDİR?

Efe Konuşkan, 3 Şubat 2008 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Buca Geliştirme Spor, Canlı Spor, ve Bucaspor altyapısında forma giyen Efe Konuşkan orta sahada görev yapmaktadır. Efe Konuşkan Temmuz 2023'te Fenerbahçe'ye transfer oldu.