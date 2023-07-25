Efe Konuşkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Efe Konuşkan hangi takımlarda futbol oynadı?

Efe Konuşkan, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Transferde geleceğe yönelik hamlelerini sürdüren Fenerbahçe, Bucaspor'dan futbolcu Efe Konuşkan ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin transfer ettiği genç yetenek Efe Konuşkan'ın kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığı merak ediliyor. Peki, Efe Konuşkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Efe Konuşkan hangi takımlarda futbol oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 16:19
Efe Konuşkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Efe Konuşkan hangi takımlarda futbol oynadı?
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Adı sık sık transfer ile anılan isimlerden biri olan Efe Konuşkan'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, genç futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Efe Konuşkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Efe Konuşkan hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

EFE KONUŞKAN KİMDİR?

Efe Konuşkan, 3 Şubat 2008 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Buca Geliştirme Spor, Canlı Spor, ve Bucaspor altyapısında forma giyen Efe Konuşkan orta sahada görev yapmaktadır. Efe Konuşkan Temmuz 2023'te Fenerbahçe'ye transfer oldu.


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