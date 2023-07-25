Yayınlanma: 25.07.2023 - 11:22

Güncelleme: 25.07.2023 - 11:22

Yeni sezon öncesinde kadro takviye çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme gelen son isim Sırp orta saha Uros Racic oldu. Futbolseverler, Uros Racic'in kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığını merak ediyor. Peki, Uros Racic kimdir, nereli, kaç yaşında? Uros Racic hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

UROS RACİC KİMDİR?

Uros Racic, 17 Mart 1998 yılında Sırbistan'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2016 yılında Crvena zvezda takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Valencia, Tenerife, Famalicão ve Braga takımlarında forma giydi. Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekiplerinden Braga'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, sezon başında Valencia'ya geri dönmüştü.

Racic geçen sezon Braga formasıyla 38 maçta görev yaptı. Bu maçların 19'unda ilk 11'de forma giyen Racic, takımına 4 gollük katkı sağladı.

Racic geçen sezon Braga formasıyla 38 maçta görev yaptı. Bu maçların 19'unda ilk 11'de forma giyen Racic, takımına 4 gollük katkı sağladı.

UROS RACİC HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Uros Racic, önlibero ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapıyor.

UROS RACİC HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2015-2016 Crvena zvezda

2016-2018 Crvena zvezda

2018- Valencia

2019 Tenerife (kiralık)

2019-2020 Famalicão (kiralık)

2022- Braga (kiralık)

UROS RACİC MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2016-2017 Sırbistan U-19

2018-2019 Sırbistan U-21

2021- Sırbistan