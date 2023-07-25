Milletvekili Turan Tüysüz kimdir, nereli, kaç yaşında? Turan Tüysüz CHP'den neden ihraç edildi?

Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:37

Güncelleme: 25.07.2023 - 14:40

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, Meclis kulisinde yumruklu saldırı gerçekleşti. Sarıgül'e yumruk atan ismin 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz olduğu iddia edildi. Turan Tüysüz'ün kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve hangi partilerde görev yaptığı merak ediliyor. Peki, Milletvekili Turan Tüysüz kimdir, nereli, kaç yaşında? Turan Tüysüz hangi partilerde görev yaptı? İşte, Turan Tüysüz hakkında merak edilenler...

TURAN TÜYSÜZ KİMDİR?

Turan Tüysüz, 1 Mart 1970 yılında Siverek'te doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü'nde akademik eğitimini tamamlayan Tüysüz, 1999 yılında yerel seçimlerde CHP Siverek Belediye Başkan Adayı oldu.

2002 yılında yapılan genel seçimlerde CHP Şanlıurfa Milletvekili olarak seçildi.

2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve Anavatan Partisi'ne katıldı.

Turan Tüysüz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Şanlıurfa, Karaköprü Belediye Başkan Adayı oldu.

TURAN TÜYSÜZ CHP'DEN NEDEN İHRAC EDİLDİ?

Tüysüz 2005 yılında İstanbul İl Başkanı Şinasi Öktem'i yumrukladığı ve kurultay salonuna silahla geldiği gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevkedilmişti. Tüysüz bu nedenle partisinden istifa etmişti.

TURAN TÜYSÜZ ÖZEL HAYATI

Turan Tüysüz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

TURAN TÜYSÜZ VE MUSTAFA SARIGÜL KAVGASI

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül,'ün CHP grup toplantısı sonrası meclis kulisinde eski milletvekili Turan Tüysüz' ün yumruklu saldırına uğradığı bildirildi.