Efe Korkut, Athletic Bilbao tarihine geçti

Athletic Bilbao, kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Bask ekibi, Tayfun Korkut’un San Sebastian (Bask) doğumlu oğlu Efe Korkut’u kadrosuna katarak tarihinde ilk kez bir Türk futbolcuyu renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Korkut ile 1,5+2 yıllık sözleşme imzaladı. Athletic Bilbao’nun bu transfer için Efe Korkut’un bir önceki kulübü Stuttgart’a 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

BİLBAO ATHLETIC’TE FORMA GİYECEK

Genç futbolcu, kariyerine Athletic Bilbao’nun üçüncü ligde mücadele eden alt takımı Bilbao Athletic’te devam edecek. Kulübün, Efe Korkut’u gelişim sürecinin ardından A takıma kazandırmayı planladığı belirtildi.

ATHLETIC BILBAO’DA BİR İLK

Sadece Bask doğumlu futbolcuları ya da ailesinde Bask geçmişi bulunan oyuncuları kadrosunda bulunduran Athletic Bilbao, bu transferle kulüp tarihinde bir başka ilki daha yaşadı. Efe Korkut, Athletic Bilbao formasıyla Türk Milli Takımı’nı tercih eden ilk futbolcu olacak.

Efe Korkut'un babası Tayfun Korkut, 2000-2003 yılları arasında bir diğer Bask kulübü Real Sociedad'ın formasını giymişti.