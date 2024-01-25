Efsane isim Andriy Shevchenko Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı oldu!

Dünya futbolunun efsane ismi Andriy Shevchenko, Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı oldu.

AA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 15:24
Efsane isim Andriy Shevchenko Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı oldu!
Abone Ol google-news

Ukrayna Futbol Federasyonu başkanlığına Andriy Shevchenko seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, başkent Kiev'de gerçekleştirilen kongrede seçime tek aday olarak giren Shevchenko'nun başkanlığa seçildiği belirtildi.

UKRAYNA FUTBOLU EFSANESİ

Futbolculuk döneminde Dinamo Kiev, Milan ve Chelsea'de birçok şampiyonluk yaşayan 47 yaşındaki Shevchenko, kariyerine son verdikten sonra ise Ukrayna Milli Takımı ve Genoa'da teknik direktörlük görevi üstlendi.

Shevchenko, 111 maçta 48 gol attığı Ukrayna Milli Takımı'nın da en skorer oyuncusu ünvanını elinde bulunduruyor.


Andriy Shevchenko haberleri Ukrayna haberleri Ukrayna Futbol Federasyonu haberleri

İlgili Haberler

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü yanıtı!

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü yanıtı!
Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Fenerbahçe'nin kazanmasındaki en büyük etki...'

Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Fenerbahçe'nin kazanmasındaki en büyük etki...'
Fenerbahçe Alagöz deplasmanda farka koştu

Fenerbahçe Alagöz deplasmanda farka koştu

En Çok Okunan Haberler