Efsane isim Diego Lugano'dan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
Fenerbahçe'nin unutulmaz isimleri arasında yer alan Diego Lugano, sarı-lacivertli ekibin eski başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. O anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Lugano, paylaşımda "Aziz Başkan'ı ziyaret" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin unutulmaz isimleri arasında yer alan Diego Lugano, sarı-lacivertli ekibin eski başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.
O anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Lugano, paylaşımda "Aziz Başkan'ı ziyaret" notunu düştü.
2006-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Uruguaylı eski futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 188 maçta forma giyerken, 27 gol ve 5 asist üretmeyi başarmıştı.
Diego Lugano'nun paylaşımı şu şekilde:
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