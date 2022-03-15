Efsane isim Diego Lugano'dan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret

15 Mart 2022 Salı, 20:46

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimleri arasında yer alan Diego Lugano, sarı-lacivertli ekibin eski başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

O anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Lugano, paylaşımda "Aziz Başkan'ı ziyaret" notunu düştü.

2006-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Uruguaylı eski futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 188 maçta forma giyerken, 27 gol ve 5 asist üretmeyi başarmıştı.

Diego Lugano'nun paylaşımı şu şekilde: