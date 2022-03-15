Yıldız futbolcu Neymar'ın PSG'den ayrılacağı iddia edildi

15 Mart 2022 Salı, 20:24

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde İspanyol devi Real Madrid'e yenilerek kupaya veda eden Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) Neymar şoku yaşanıyor.

Fransız devinin Real Madrid'e elenmesinin hemen ardından Bordeaux ile oynanan lig maçında Neymar, Messi ve teknik direktör Pochettino, taraftarlar tarafından büyük bir protestoya maruz kalmış, takımın bir başka yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ise alkış almıştı. Taraftarlar ayrıca yönetimi istifaya davet etmişti.

Foot Mercato sitesinde yer alan habere göre; PSG, taraftarın eleştirisine maruz kalan ve performansı yetersiz bulunan Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

AVRUPA KULÜPLERİNE TEKLİF EDİLDİ

Haberde, geçen sezon Barcelona ile anlaşma noktasına gelen ancak Katalan devinin yaşadığı ciddi Finansal Fair Play (FFP) sorunları nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Neymar'ın birçok Avrupa kulübüne teklif edildiği öğrenildi.

Daha önce geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Neymar, şu ifadeleri kullanmıştı: "Evet, Barcelona'ya geri dönmeye çalıştım, her şeyi denedik ama bu mümkün olmadı."

Fransız ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Neymar, bu sezon forma giydiği 20 maçta 5 gol ve 5 asist kaydetti.