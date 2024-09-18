Efsane İtalyan futbolcu Salvatore Schillaci yaşamını yitirdi

Efsane İtalyan futbolcu Salvatore Schillaci'nin 59 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Efsane İtalyan futbolcu Salvatore Schillaci yaşamını yitirdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 12:46

1990 Dünya Kupası'nda gol krallığına ulaşarak İtalya'nın efsane isimleri arasına giren Salvatore Schillaci, hayata gözlerini yumdu.

59 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir kanser tedavisi gören Salvatore Schillaci, 59 yaşında hayatını kaybetti. 'Toto' lakabıyla anılan Schillaci, 1990 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla İtalyanlar için bir ikon haline gelmişti.

DÜNYA KUPASI'NDA GOL KRALI OLMUŞTU

Salvatore Schillaci, 1990 Dünya Kupası'nda attığı 6 gol ile Dünya Kupası'nda gol kralı olmuştu. İtalya'nın turnuvada 3. olmasında büyük pay sahibi olan Schillaci, o dönem Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerini de kazanmıştı.


Etiketler: #Salvatore Schillaci #italya #1990 Dünya Kupası

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