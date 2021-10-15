Efsane oyun FIFA, isim değiştiriyor
Dünyanın en popüler futbol oyunu serilerinden FIFA, isim değişikliğine gidiyor.
Dünyanın en popüler futbol oyunu serilerinden olan FIFA, en büyük rakibi PES'in izinden giderek, isim değiştiriyor.
Geçtiğimiz aylarda PES isminden vazgeçip eFootball adına geçiş yapan KONAMI'nin ardından, FIFA 22 de bu isimle çıkan son oyun olabilir.
7 Ekim tarihinde bir açıklama yapan Electronic Arts Sports, oyun serisinin yeniden adlandırma olasılığını “araştırdığını” duyurdu. Buna paralel olarak gelişen iddialar EA ile FIFA’nın isim anlaşmasının yenilenmeyeceği yönüneydi. Bugünse yeni isim ile ilgili ilk somut bilgiler elimize ulaştı. FIFA yerini EA Sports FC‘ye bırakabilir.
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