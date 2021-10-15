Galatasaray'dan 'Squid Game' göndermesi

15 Ekim 2021 Cuma, 22:12

Galatasaray, Netflix'te yayınlanan ve kısa sürede izleyicilerin ilgisini çeken Squid Game isimli Kore dizisine göndermede bulunan bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Sarı-kırmızılılar, "Türkiye’de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz" ifadelerini kullanarak, diziden 4 yıldızı vurgulayan bir kesit paylaştılar.

Galatasaray'ın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.