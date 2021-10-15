Galatasaray'dan 'Squid Game' göndermesi
Galatasaray Spor Kulübü, son zamanlarda Netflix'te yayınlanan ve popüler hale gelen Squid Game isimli diziye sosyal medyadan göndermede bulundu.
Galatasaray, Netflix'te yayınlanan ve kısa sürede izleyicilerin ilgisini çeken Squid Game isimli Kore dizisine göndermede bulunan bir sosyal medya paylaşımında bulundu.
Sarı-kırmızılılar, "Türkiye’de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz" ifadelerini kullanarak, diziden 4 yıldızı vurgulayan bir kesit paylaştılar.
Galatasaray'ın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.
Türkiye’de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz. #SquidGame pic.twitter.com/XzARSNx3Ak— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 15, 2021
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