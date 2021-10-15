Galatasaray'dan 'Squid Game' göndermesi

Galatasaray Spor Kulübü, son zamanlarda Netflix'te yayınlanan ve popüler hale gelen Squid Game isimli diziye sosyal medyadan göndermede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2021 Cuma, 22:12
Galatasaray'dan 'Squid Game' göndermesi
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Galatasaray, Netflix'te yayınlanan ve kısa sürede izleyicilerin ilgisini çeken Squid Game isimli Kore dizisine göndermede bulunan bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Sarı-kırmızılılar, "Türkiye’de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz" ifadelerini kullanarak, diziden 4 yıldızı vurgulayan bir kesit paylaştılar.

Galatasaray'ın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.


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