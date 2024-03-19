Egemen Korkmaz'dan olaylı maç için açıklama: 'Tepkisiz kalamazdım'

Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:57

Güncelleme: 19.03.2024 - 12:57

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadıkları maçta yaşanan olaylarla ilgili konuştu.

Egemen Korkmaz, yaptığı açıklamada, maçta yaşananları tasvip etmediğini ve böyle bir olayla gündeme geldiği için üzgün olduğunu dile getirdi.

"BÖYLE BİR DURUM KARŞISINDA TEPKİSİZ KALAMAZDIM"



Böyle bir görüntüye dahil olmaktan büyük üzüntü duyduğunu anlatan Korkmaz, kamuoyunun gerçekleri bilmesi adına açıklama yapmasının elzem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben maç biter bitmez herhangi bir sorun yaşanmaması adına kendi futbolcularımızı soyunma odasına gönderdim ve sahada tek başıma kaldım. O esnada güvenlik görevlileri tarafından tamamen etkisiz hale getirilmiş ve yerde yatan bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon göstererek duruma müdahale ettim. Her ne olursa olsun taraftarlarımızın sahaya girmesi büyük bir yanlıştı ancak tüm süreç boyunca tek amaçları tribünleri tahrik edip, ortamı germek ve olayları tırmandırmak olan bazı oyuncuların yaptıkları da görüntülerde mevcuttur."

Egemen Korkmaz

"Aynı isimler, yaşanan olaylar sonrası bu sefer özellikle sosyal medya üzerinden kesip biçtikleri görüntülerle algı çalışmalarına başladılar" ifadesini kullanan Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu oyuncuların beni sanki ortada hiçbir şey yokken ve durduk yere onlara arkadan saldırmışım gibi suçlaması tamamen kamuoyunu manipüle etmek ve kendi camialarına şirin gözükme çabasından başka bir şey değildir. Yaşanan olaylar beni ne kadar üzse de karakterim gereği böyle bir durum karşısında tepkisiz kalamazdım. İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim. Bu durumun renklerle veya kulüplerle alakası yoktur. Tüm kulüplere karşı büyük bir saygım var."