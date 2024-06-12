Eibar - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Eibar, İspanya 2. Futbol Ligi (La Liga 2) play-off turu yarı final ikinci maçında kendi sahasında Real Oviedo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga 2'de play-off heyecanı sürüyor.
Joseba Etxeberria yönetimindeki Eibar, kendi sahasında Luis Carrión'un ekibi Real Oviedo ile karşı karşıya gelecek.
EİBAR - REAL OVİEDO MAÇI SAAT KAÇTA?
Estadio Municipal de Ipurua'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
EİBAR - REAL OVİEDO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Oviedo kentinde oynanan ilk maçta takımlar 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Spor Haberleri
- Metin Kurt’un adı spor tesisinde yaşayacak
- Eibar'ın konuğu Real Oviedo
- ABD'nin konuğu Brezilya
- Galatasaray'ın top başı yapacağı tarih belli oldu!
- Portekizli hocanın yeni adresi belli oldu!
- Rumen takımın gözü transferde Türkiye'de!
- Manchester United'dan Erik ten Hag kararı!
- Bayern Münih'ten Alman yıldıza dev teklif!
- Genç kaleciye İtalyan kancası!
- Eski Fenerbahçeliden Fatih Terim'e büyük övgü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener günler sonra sessizliğini bozdu
- Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş'ten dikkat çeken mesaj
- Dervişoğlu'ndan 'Akşener' çıkışı
- Zirve sonrası CHP'den ilk açıklama
- 'Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum'
- Mesut Kocagöz cezaevinden çıktı
- 'Yürüyen ağaç' yılın ağacı seçildi
- İstanbul'a yeni tramvay hattı projesi kabul edildi
- Hacı Sabancı'ya 'babalık davası' açıldı
- Erdoğan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı