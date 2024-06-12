Eibar - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eibar, İspanya 2. Futbol Ligi (La Liga 2) play-off turu yarı final ikinci maçında kendi sahasında Real Oviedo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 11:55
Eibar - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga 2'de play-off heyecanı sürüyor.

Joseba Etxeberria yönetimindeki Eibar, kendi sahasında Luis Carrión'un ekibi Real Oviedo ile karşı karşıya gelecek.

EİBAR - REAL OVİEDO MAÇI SAAT KAÇTA?

Estadio Municipal de Ipurua'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

EİBAR - REAL OVİEDO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Oviedo kentinde oynanan ilk maçta takımlar 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.


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