Eintracht Frankfurt, Ajax'a şans tanımadı: Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıktı!
Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Ajax'ı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen takım oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Eintracht Frankfurt, sahasında Ajax ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Frankfurt Stadyumu'ndaki maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Jean-Matteo Bahoya, 25 ve 82. dakikalarda Mario Götze ve 67. dakikada Hugo Ekitike attı. Ajax'ın tek golü 78. dakikada Kenneth Taylor'dan geldi.
MİLLİ OYUNCU FORMA GİYDİ
Ajax'ta Ahmetcan Kaplan, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Hollanda'daki ilk maçı da 2-1'lik skorla kazanan Eintracht Frankfurt, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Ajax ise turnuvaya veda etti.
Etiketler: #eintracht frankfurt #ajax #uefa avrupa ligi
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