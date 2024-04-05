Eintracht Frankfurt - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Eintracht Frankfurt, Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında sahasında Werder Bremen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 28. hafta heyecanı sürüyor.
Dino Troppmöller yönetimindeki Eintracht Frankfurt, sahasında Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.
EINTRACHT FRANKFURT - WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Deutsche Bank Park'ta oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
EINTRACHT FRANKFURT - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Robert Hartmann'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sport 4'ten naklen yayımlanacak.
Frankfurt, ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Union Berlin ile 0-0 berabere kalmıştı.
Werder Bremen ise evinde Wolfsburg'a 2-0 mağlup olmuştu.
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