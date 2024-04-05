Eintracht Frankfurt - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt, Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında sahasında Werder Bremen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

Akın Çelik
Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:56
Eintracht Frankfurt - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 28. hafta heyecanı sürüyor.

Dino Troppmöller yönetimindeki Eintracht Frankfurt, sahasında Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.

EINTRACHT FRANKFURT - WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Deutsche Bank Park'ta oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

EINTRACHT FRANKFURT - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Robert Hartmann'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sport 4'ten naklen yayımlanacak.

Frankfurt, ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Union Berlin ile 0-0 berabere kalmıştı. 

Werder Bremen ise evinde Wolfsburg'a 2-0 mağlup olmuştu.


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