Werder Bremen, Liverpool'dan Naby Keita'yı transfer etti

Bundesliga takımlarından Werder Bremen, İngiltere'nin Liverpool ekibinde forma giyen Naby Keita'yı transfer ettiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 09.06.2023 - 16:12
Werder Bremen, Liverpool'dan Naby Keita'yı transfer etti
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen Liverpool'dan Naby Keita'yı transfer etti.

Alman kulübünden yapılan açıklamada Gine Milli Takımı'nın kaptanı Keita için transfer bedeli ödenmediği belirtildi.

"BÜYÜK BİR ZENGİNLİK KATACAK"

Werder Bremen'in yöneticilerinden Clemens Fritz, Keita gibi bir oyuncuyla çok sayıda kulübün ilgilendiğini ifade ederek, "Bu nedenle, Naby'nin birçok teklife rağmen bizi seçmesinden ve onu Werder Bremen'e gelmesi için ikna ettiğimizden dolayı çok mutluyuz. Keita kalitesiyle takımımıza büyük bir zenginlik katacak" dedi.

Tecrübeli futbolcu da Werder Bremen'in özel bir kulüp olduğunu Leipzig'de oynadığı dönemden bildiğini belirterek, "Kulüp ve felsefesi bana uyuyor. Benim için doğru bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya'da Salzburg takımında, daha sonra Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Keita, 2018-2019 sezonunda Liverpool'a transfer oldu.

Leipzig'de 71 maçta 17 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, Liverpool'da da 129 karşılaşmada 11 gol kaydetti.


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