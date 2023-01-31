Ekvadorlu forvet Valencia gitmedi kral oldu

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 07:00

Dünya Kupası’nda attı, Fenerbahçe’de de atmaya devam ediyor. Ligde oynadığı 17 maçta rakip filelere 19 gol gönderdi. Bu sezon toplam 29 maçta 22 gol ve 4 asiste ulaştı. Alex de Souza’nın 28 golle elinde tuttuğu rekora göz dikti. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor, kalacak gibi görünüyor. Bahsettiğimiz isim Valencia.

Samandıra’da herkesin “Gerçek bir profesyonel” dediği Ekvadorlu forvet sakatlıklarla boğuşmasına rağmen hep geri dönmesini bildi. Kasımpaşa ağlarını 4 kez havalandırıp, ilk kez bir maçta 4 gol attı. Valencia, sezon başında Sarı-Lacivertlilerden ayrılacağı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Ancak Jorge Jesus’un takımın başına geçmesiyle her şey değişti. Portekizli çalıştırıcı, 33 yaşındaki oyuncunun performansını sezon başı kampında görmek istedi. Jesus ardından Valencia ile ilgili olumlu yönde yönetime rapor verdi. Yönetim de Valencia’nın kalmasını sağladı. Tecrübeli forvet; Sow, Fernandao, Soldado ve Van Persie’yi geçip Alex’ten sonra Fenerbahçe’nin en golcü ismi oldu.

OOSTERWOLDE İMZAYI ATTI

F.Bahçe, 21 yaşındaki sol bek Jayden Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertliler, Parma’ya 6 milyon Avro bonservis bedeli ödeyecek. Hollandalı futbolcu, “Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla statta buluşmayı dört gözle bekliyorum” dedi. F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki, “Çok ama çok zor bir transfer oldu” diye konuştu.