Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan transfer itirafı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, transfer konusunda görüşlerini aktardı. Valencia, sarı-lacivertli kulüpten ayrılması hakkında, "Çok iyi 2 teklif aldım ve onları antrenöre gösterdim" dedi.
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.
Sporx'in aktardığına göre, Kasımpaşa karşılaşmasında attığı 4 gol hatırlatılan Valencia, "Şüphesiz kariyerimin en iyi dönemlerinden birini geçiriyorum" dedi.
"KULÜBÜN NE ÖNERECEĞİYLE ALAKALI"
"Fenerbahçe'de bir alan, yer kazandım" diyen Valencia, "Her zaman ilk 11'deyim. Çok mutluyum. Menajerim bana, kulüple anlaşmaya varmak için konuştuğunu söyledi. Durum hala aynı" ifadelerini kullandı.
Enner Valencia
Fenerbahçe'de mutlu olduğunu vurgulayan golcü oyuncu, "Evet, mutluyum. Ailem de Türkiye'yi ve kulübü çok seviyor. Çünkü bize çok iyi davrandılar. Fenerbahçe etkileyici bir takım. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceğiyle alakalı" açıklamasını yaptı.
"AKLIM FENERBAHÇE'DE"
"Şampiyonluk ve önemli şeyler için mücadele ediyoruz. Aklım Fenerbahçe'de" sözlerini kullanan Ekvadorlu futbolcu, ayrılık için gelen soruya, "Şimdilik zor. Çok iyi 2 teklif aldım ve onları antrenöre gösterdim. Bana zor olduğunu söyledi, çünkü kulüpte kalmam için savaştı. Jesus bana güveniyor, ben de ona. Bu sezondan sonra Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Neler olacağını göreceğiz" yorumunu yaptı.
Fenerbahçe'de bu sezon 29 maça çıkan Enner Valencia, 22 gol atıp, 4 asist yaptı.
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