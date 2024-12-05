Ünlü gazeteciden flaş Victor Osimhen iddiası: 'Galatasaray'ın onu alma ihtimali için...'

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı yıldız forvet Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu.

Ünlü gazeteciden flaş Victor Osimhen iddiası: 'Galatasaray'ın onu alma ihtimali için...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 12:53

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Victor Osimhen transferine dair flaş ifadeler kullandı.

Osimhen'in sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini aktaran Gianluca Di Marzio, sarı-kırmızılıların Nijeryalı forvetin bonservisini almak istediğini aktardı.

GALATASARAY İHTİMALİ

"Galatasaray'ın onu satın alma ihtimali için küçük bir yüzde bırakacağım" diyen İtalyan gazeteci, Suudi Arabistan'dan bir kulübün Osimhen'i almaya hazır olduğunu söyledi.

Suudi ekibinin adını bilmediğini belirten Di Marzio, "Sorun şu ki onu hemen transfer etmek istiyorlar fakat Osimhen sezonu Galatasaray'da tamamlamak istiyor" dedi.

TEKLİF YAPAN TEK KULÜBÜ AÇIKLADI

Öte yandan Di Marzio, Osimhen'e bu yaz teklif yapan tek kulübün PSG olduğunu belirtti.

Ünlü gazeteci, Fransız devi için "Osimhen ve Kvaratskhelia için 220 milyon Euro teklif ettiler. Belki ikisini de tekrar almaya çalışacaklar" sözlerini sarf etti.

Öte yandan Fransız basınından RMC Sport, PSG'nin Victor Osimhen'i ocak ayında transfer etmek istediğini bildirdi.


Etiketler: #galatasaray #victor osimhen #transfer

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