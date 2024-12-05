Sofyan Amrabat'tan Galatasaray sözleri: 'Görüşmem oldu ama...'

'VAN BRONCKHORST'TAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM'

Faslı yıldız, Feyenoord'dan eski teknik direktörü olan Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan gönderilmesiyle ilgili bir soruyu ise "Feyenoord’da birlikte çalıştık. Kendisi çok iyi bir teknik adam. Ondan da çok şey öğrendim. Onun adına üzgünüm. Kendisi iyi bir hoca ve iyi de başladı. Sonrasında neden görevine neden son verildi bilmiyorum. Son haftalarda iyi sonuçlar almamışlardı ama bu futbol. Belki biraz daha zaman verilseydi kendisine farklı bir sonuç çıkacaktı" diyerek yanıtladı.