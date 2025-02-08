Yayınlanma: 08.02.2025 - 15:38

Güncelleme: 08.02.2025 - 15:38

Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gaziantep FK'ne sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 15.000.000.-TL 2 (İki) taksit halinde ödenecektir" ifadeleri kullanıldı. Peki, Mustafa Eskihellaç kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Eskihellaç hangi takımlarda oynadı?

MUSTAFA ESKİHELLAÇ KİMDİR?

Mustafa Eskihellaç 5 Mayıs 1997 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Çağlayanspor altyapısında başlayan oyuncu 2009-2015 yılları arasında Düzyurtspor altyapısında forma giydi.

2017-2018 sezonunda Düzyurtspor’dan Yeni Malatyaspor’a transfer olan oyuncu Elazığspor, Boluspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa gibi önemli takımların formasını giydi.Kariyerinde Süper Lig’de toplam 133 karşılaşmada görev yapan oyuncu 7 gol ve 11 asistlik performansıyla dikkat çekti.

2018 yılında Türkiye U20 takımının formasını ilk kez sırtına geçiren oyuncu 4 karşılaşmada görev alırken henüz A Milli Takım forması giymedi.Etkili sağ ayağıyla tanınan oyuncu 2024-2025 sezonu kış transfer sezonunda Trabzonspor'a transfer oldu.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Trabzonspor'un transfer ettiği Mustafa Eskihellaç Sol Bek,Sağ Kanat ve Sol Kanat mevkilerinde forma giyiyor.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ İSTATİSTİK

Bu sezon yalnızca 1 asisti olsa da, Süper Lig kariyeri boyunca 133 maçta 7 gol 11 asist üretti.