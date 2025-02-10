Yayınlanma: 10.02.2025 - 14:41

Güncelleme: 10.02.2025 - 14:41

Galatasaray, sağ bek transferi için geri sayıma başladı. Sarı-kırmızılıların, bir süredir gündemde olan Przemyslaw Frankowski transferinde mutlu sona ulaştığı aktarıldı. Peki, Przemyslaw Frankowski kimdir, nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın ilgilendiği Frankowski hangi takımlarda oynadı?

PRZEMYSLAW FRANKOWSKİ KİMDİR?

Przemyslaw Frankowski, 12 Nisan 1995'te Polonya'da doğdu. Futbola Polonya’nın Lechia Gdansk altyapısında başladı ve burada profesyonel kariyerine adım attı. Daha sonra Jagiellonia Bialystok takımına transfer olarak burada başarılı performanslar sergiledi. 2019 yılında ABD’nin Chicago Fire takımına transfer oldu ve burada MLS’te forma giydi. 2021 yılında Avrupa’ya dönerek Fransa Ligue 1 ekibi Lens'e transfer oldu. Polonya Milli Takımı'nda da görev alan Frankowski, uluslararası arenada da deneyim kazandı.

PRZEMYSLAW FRANKOWSKİ KARİYERİ

Frankowski, 2012 yılında Lechia Gdansk ile profesyonel kariyerine başladı. 2014’te Jagiellonia Bialystok'a transfer olarak burada beş sezon boyunca forma giydi. 2019'da Chicago Fire'a transfer olarak ABD'de üç sezon geçirdi. 2021'de Lens'e katılan futbolcu, burada Fransa Ligue 1’de mücadele etmeye devam ediyor. Polonya Milli Takımı'nda da oynayan Frankowski, EURO 2020 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etti.

PRZEMYSLAW FRANKOWSKİ'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR

Lechia Gdansk (2012-2014)

Jagiellonia Bialystok (2014-2019)

Chicago Fire (2019-2021)

RC Lens (2021-günümüz)

PRZEMYSLAW FRANKOWSKİ'NİN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Polonya U17, U18, U19 ve U21 Takımları

Polonya A Milli Takımı (2018-günümüz)