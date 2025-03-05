Elemelerde finale çıkmıştı: Zeynep Sönmez'den üzen haber!

ABD'de düzenlenen Indian Wells elemelerinde finale yükselen milli tenisçi Zeynep Sönmez, turnuvadan çekildiğini duyurdu.

Elemelerde finale çıkmıştı: Zeynep Sönmez'den üzen haber!
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AA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:08

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Indian Wells'ten sakatlığı nedeniyle çekildiğini açıkladı.

Zeynep Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Indian Wells turnuvasından sakatlığım nedeniyle çekilmek zorunda kaldım. Oynamayı çok arzuladığım bir turnuvadan bu şekilde ayrılmak üzücü. En kısa zamanda daha güzel günlerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Dünya sıralamasında 77. basamakta yer alan milli tenisçi, ABD'deki turnuvada Çinli Sijia Wei'yi 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek elemelerde final turuna yükselmişti.


Etiketler: #Zeynep Sönmez #Indian Wells #tenis

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