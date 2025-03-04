Zeynep Sönmez, Indian Wells elemelerinde finale çıktı: Rakibi belli oldu!
Zeynep Sönmez, ABD'de düzenlenen Indian Wells'in eleme turunda karşılaştığı Çinli raket Sijia Wei'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Indian Wells'in elemelerinde final turuna yükseldi.
RAKİBİ BELLİ OLDU
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamasında 77. basamakta yer alan Zeynep Sönmez, ABD'deki turnuvada Çinli Sijia Wei'yi 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.
Bu sonuçla elemelerde final turuna kalan Zeynep, ana tablo yolundaki son maçında Avustralyalı Ajla Tomljanovic ile karşılaşacak.
Etiketler: #Zeynep Sönmez #Indian Wells #final
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