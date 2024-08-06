Elenme anı gündem olmuştu: Fransız sporcuya 250 bin dolarlık teklif!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlama branşında yarışan Fransız sporcu Anthony Ammirati, cinsel organının engele çarpması sonucu organizasyona veda etmişti. İddiaya göre bir yetişkin film sitesi, Ammirati'ye oyunculuk teklifi etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 20:43
Elenme anı gündem olmuştu: Fransız sporcuya 250 bin dolarlık teklif!
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Fransız sporcu Anthony Ammirati, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sırıkla atlama yarışında cinsel organının engele çarpması sonucu elenmişti.

250 BİN DOLARLIK TEKLİF

Bu talihsiz olayın ardından, yetişkin film sitesi 'CamSoda'nın Ammirati'ye 250 bin dolarlık porno teklifi yaptığı iddia edildi. TMZ'nin haberine göre, CamSoda'nın başkan yardımcısı Daryn Parker, Ammirati'ye bu teklifi içeren bir mektup gönderdi.

Parker'ın mektubunda, “Bana kalsa, herkesin gördüğü şey için seni ödüllendirirdim” dediği belirtildi. Parker'ın, 60 dakikalık web kamerası görüntüleri karşılığında 21 yaşındaki sporcuya 250 bin dolar önerdiği öne sürüldü.


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