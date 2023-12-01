Eleştiri konusu oldu: İsmail Kartal'ın hareketi Danimarkalıları şaşırttı!

Yayınlanma: 01.12.2023 - 13:17

Güncelleme: 01.12.2023 - 13:17

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, tarihindeki en ağır yenilgilerinden birini aldı.

Karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısı 1 dakikadan az süren ve soru almayan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal'ın bu tutumu ise Danimarka basınında gündem oldu.

"TUHAF BASIN TOPLANTISI"

NTV Spor'un aktardığına göre, Danimarka merkezli Ekstra Bladet Gazetesi, "Tuhaf basın toplantısı" başlığıyla verdiği haberde, "İsmail Kartal odaya girdi, mikrofonun başına oturdu ve bir dakikadan az bir süre sonra tekrar kapıdan çıktı. Tek bir soru almadan" ifadelerini kullandı.

Kartal'ın hızla basın odasından çıktığı sırada, tercümanın 62 yaşındaki teknik direktörün sözlerini Danimarkalı gazetecilere tercüme etmeye devam ettiği belirtildi.

İsmail Kartal basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçla ilgili konuşacak çok fazla şey olmadığını vurgulayarak "Çok üzgünüz, bütün taraftarlardan özür diliyoruz. Ama taraftarlarımız şunu unutmasın, evimizdeki Spartak Trnava maçında Fenerbahçe kendisine yakışanı yapacak ve gruptan çıkacak. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Mağlup olduk. Bize yakışmadı, bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileriz" ifadelerini kullanmıştı.