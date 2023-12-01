Rıdvan Dilmen isyan etti... 'Fenerbahçe'nin vurdumduymazlığı rahatsız edici'

Yayınlanma: 01.12.2023 - 11:50

Güncelleme: 01.12.2023 - 11:54

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, katıldığı bir Youtube kanalında Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'a farklı mağlup olduğu maçı yorumladı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Maçı izledikten sonra program yapacak halim yoktu. Bunu hesaplarken de üzülerek hesaplıyorum altını çizeyim. Ludogorets'le ikili averajımız aynı, averajımız -2 hatta. Ludogorets 7 yemişti Nordsjaelland'dan ve bizim averajımız daha kötü. Fenerbahçe gruptan hala lider çıkabilir ama bunları hesaplamak bile bana zul geliyor"

"REZALETİ NASIL KONUŞACAĞIMI BİLMİYORUM"

"Fenerbahçe'nin basketbolda mucizevi geri dönüş hikayesi yazdığı gecede çok mutluydu taraftarlar, izlediğim rezaleti nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Futbolda maç kaybedilir, ben de oynarken 2 tane facia skor yaşadım, birisi Sigma Olumuc maçında 7-1 yenilmiştik ama 8 kişi kalmıştık. Öyle veya böyle yenildik"

"Grup liderliğini bu gece için konuşursam ben olsam izlemem. Skordan bağımsız soruyorum, futbolculardan kaç sarı kart var. Tahammül edemediğim şeyler bu. Yok! 6 gol yiyorsun sarı kart görmüyorsun. 5-1'ken oyuncun giriyor akrabasıyla muhabbet ediyor tribünden. Bir Fenerbahçe hastası olarak böyle birşeye tahammül edemem. Lider olsan ne olur, olmasan ne olur"

"TARAFTAR BUNU HİÇ HAKETMEDİ"

"Fenerbahçeli taraftarlar yarın yine yeni bir güne uyanacak, takımlarının yanında olacaklardır. Sivas maçında da 14 Aralık'ta da. Fakat bu travmayı yaşamayı hak etmedi taraftar"

"İsmail hoca haklı olarak lige konsantre oldu. Taraftar da artık şampiyon olalım diyor sadece. Gruplar da güle oynaya çıkarız görüntüsündeydi. Twente maçında dahi İsmail hoca ikinci takımıyla çıkmıştı kendisine göre. Ligde bugünleri gördüğümü hep söylüyordum. İlk 11 dışında kalan oyuncuların havlu attığını görüyordum"

"BU VURDUMDUYMAZLIK ÇOK RAHATSIZ EDİCİ"

"Bana Fenerbahçe'nin Osayi, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail, Szymanski, Fred, Tadic, Dzeko, İrfan Can'ın dışında bu takımı zorlayacak 4 oyuncu söyle. Bulgaristan'da Trabzon'daki kayıplar. Oosterwolde her şeye rağmen iyi bir yedek olabilir. Mert Hakan da olabilir mesela ama listeye yazılmadı."

"Batshuayi'nin demoralize olduğunu, gol istatistiklerinin iyi olduğunu görüyoruz. Galatasaray 3 tane yemesine rağmen geri dönmek için çabaladı. Sen çift forvete bile dönmüyorsun. 25 tane yemeyi mi bekliyorsun. Forvet çıkıyor, forvet giriyor. Farklı da bitebilir bir maç ama reaksiyon olmaması, yeni anlattım Necip Uysal çok kötü giden Beşiktaş'ta oyundan çıkarken alkışlandı, Fenerbahçe takımının vurdumduymazlığı çok rahatsız edici."

"BEN DE FARK YİYEN TAKIM OYUNCUSUYUM"

"Kulüp bir tane uçak kiralamış gitmişler gibi. Çubukluyu giymeyin o zaman. Ben fark yiyen bir takımın oyuncusu olarak söylüyorum bunu, en azından biz 5-6 sarı kart 3 kırmızı kart görmüşüz."

"Rakibe saygı duyacağız ama Fenerbahçe'nin tablosu beni rahatsız etti. Aslında orta sahadaki Crespo'nun önündeki iki oyunculardan Szymanski ve Tadic ikisi de 10 numara oynayabilir. Bugün oradan 12 kez falan geçtiler. Savunmanın merkezi ilk defa yan yana geldiler. Bu iki savunmacının önünde olmazsanız bunlar yaşanır"

"MAÇ 10 OLUYORDU"

"Sabah Nordsjaellandlı futbolculara söyleseniz 12 tane pozisyonunuz olacak bu maçta diye dalga geçmeyin derler. 10 oluyordu maç 3-4 tane de Livakovic'in çıkardığı var. Kadro zafiyeti ne kadar olursa olsun ayağın kayar sarı kart çıkar. Bu skora bir reaksiyon verirsin en azından"

"Mart ayına falan bunları unutacağız muhtemelen, uzun süredir da 6 falan da görmedim ben. Livakovic'de hayatında unutamadığı bir maç oynamıştır. Nereye geldim ben demiştir. Hırvatistan'da hiç yememiştir. Bu oyuncuların çoğu da görmemiştir. 5 faul hakkını bile doldurmamıştır. İkinci yarıda 6 faulü var sadece. Rakip yarı sahada 2 kez topla buluşmuşlar sadece. Taktiksel olarak bu maça yorum yapamam bu anlamda"

"TARAFTARIN GÖNLÜNDEN GEÇENİ SÖYLEYEMİYORUM"

"Fenerbahçe'nin bu bütçelerle bu kadrolarla Chelsea'den 6 yememesi gerekiyor. Manchester United'a 6-2 yenildiğimiz maçı hatırlayın gittili geldili maçtı ama Ronaldolu falan kadroydu o. Taraftarın gönlünden geçeni biliyorum ama söyleyemiyorum."

"Benim gücüm olsa gidip ruhumu vermek isterim oyunculara. Bu duygularla oynamayan oyuncunun da Fenerbahçe'de işi yok. Yönetimden maçı izlemiyorlar mı? Neden ikinci takımla oynuyorum burada gibi sorular var. Fenerbahçe takımı oyuncusu tarihinde ilk kez 6 yemiyor, son kez de olmayabilir. Fenerbahçe taraftarı duyguludur. 4-3 yenildiği Beşiktaş maçında bile oyuncusunu alkışlamıştır, duygularıyla hareket eder sürekli Fenerbahçe taraftarı"

"RADİKAL KARARLAR ALINMALI"

"İçimde alevler yanıyor. Bu geceyi nasıl geçireceğimi bilmiyorum. Fenerbahçe 10 senedir şampiyon olamamış, 1907'den beri full oynuyor maçlarını o önemli değil. Taa papazın çayırından beri. Fenerbahçe'nin taraftar sevgisi kupalardan çok daha farklıdır. Yarın işe gidecek Fenerbahçelileri ben tanıyorum."

"Fenerbahçe çok ciddi radikal kararlar almalıdır, Fenerbahçe'yi bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok"