İsmail Kartal'ın basın toplantısında dikkat çeken ayrıntı!

Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:35

Güncelleme: 07.05.2024 - 13:35

Süper Lig 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Maç sonrası, teknik direktör İsmail Kartal'ın basın toplantısında oluşan görüntü gündeme oturdu.

İSMAİL KARTAL ŞAŞKINA DÖNDÜ

2020-21 sezonunda, 24 maç Konyaspor'u çalıştıran 62 yaşındaki İsmail Kartal, karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıklamak üzere basın toplantısı odasına girdi. Ancak karşısındaki sandalyelerin boş olmasıyla şaşkına döndü.

Toplam 27 saniye süren bir açıklama yapan İsmail Kartal, "Bu akşam buraya kazanmak için gelmiştik. Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan taraf bizdik. Çok net pozisyonlarımız da vardı ve neredeyse rakibe hiç pozisyon vermedik. Bu akşam oyuncularım elinden gelen her şeyi yaptılar. Sadece bir golü bulamadık. Buradaki bütün sorumluluk bana aittir. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.