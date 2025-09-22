Eleştirilerin odağındaydı: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kararını verdi!

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda hakemlerle ilgili yaşanan tartışmalar üzerine eleştiriler MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun üzerine çevrilmişti.

Başta Trabzonspor ve Fenerbahçe olmak üzere birçok kulübün görevini bırakmasını beklediği Ferhat Gündoğdu kararını verdi.

FERHAT G ÜNDO ĞDU'DAN İSTİFA KARARI

Sabah Gazetesi'ne göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevi bırakma kararı aldı.

HACIOSMANOĞLU İLE ÖZEL GÖRÜ ŞME

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ferhat Gündoğdu ile özel bir görüşme yaptığı ve istifasını kabul edeceği aktarıldı.

2021-22 sezonunda 6 ay MHK Başkanlığı yapan Ferhat Gündoğdu, 23 Temmuz 2024'te ikinci kez bu göreve gelmişti.