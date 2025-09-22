Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eleştirilerin odağındaydı: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kararını verdi!

22.09.2025 09:57:00
Cumhuriyet Spor
Trabzonspor ve Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulübün istifasını beklediği Ferhat Gündoğdu, geleceğiyle ilgili kararını verdiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda hakemlerle ilgili yaşanan tartışmalar üzerine eleştiriler MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun üzerine çevrilmişti.

Başta Trabzonspor ve Fenerbahçe olmak üzere birçok kulübün görevini bırakmasını beklediği Ferhat Gündoğdu kararını verdi.

FERHAT GÜNDOĞDU'DAN İSTİFA KARARI

Sabah Gazetesi'ne göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevi bırakma kararı aldı.

HACIOSMANOĞLU İLE ÖZEL GÖRÜŞME

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ferhat Gündoğdu ile özel bir görüşme yaptığı ve istifasını kabul edeceği aktarıldı.

2021-22 sezonunda 6 ay MHK Başkanlığı yapan Ferhat Gündoğdu, 23 Temmuz 2024'te ikinci kez bu göreve gelmişti.

