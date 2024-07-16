Elias Jelert kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Elias Jelert kaç yaşında, nereli?
Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Kopenhag'ın 21 yaşındaki sağ beki Elias Jelert için teklifte bulundu. Peki, Elias Jelert kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Elias Jelert kaç yaşında, nereli?
Galatasaray, Kopenhag'ın 21 yaşındaki sağ beki Elias Jelert ile ilgilenmeye başladı. Transferi oyuncu tarafı da doğruladı. Peki, Elias Jelert kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Elias Jelert kaç yaşında, nereli?
ELIAS JELERT KİMDİR?
Danimarkalı Elias Jelert Kristensen, 12 Haziran 2003'te doğmuştur. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Jelert, şu anda Kopenhag takımının forması giymektedir.
ELİAS JELERT KRISTENSEN KARİYERİ
Futbol kariyerine 2008 yılında Virum-Sorgenfri Boldklub'un gençlik akademisinde başlayan Elias Jelert, 2014 yılında Kopenhag'ın akademisine geçti. Hızlı bir yükseliş gösteren Jelert, 11 Ağustos 2021'de kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. İlk profesyonel maçına 17 Ekim 2021'de SønderjyskE karşısında çıkan oyuncu, 1-1'lik Danimarka Superliga beraberliğinde sahada yer aldı.
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