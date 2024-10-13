Elijah Bryant'tan Tarık Biberovic açıklaması: 'Onu ısırmadım'

Anadolu Efes oyuncusu Elijah Bryant, Fenerbahçe Beko maçında Tarık Biberovic ile yaşadığı pozisyona dair açıklamada bulundu. Elijah Bryant, "Onu ısırmadığımı açıkça belirtmek istiyorum; eylemlerim kesinlikle ayağa kalkmak içindi. Birini başından veya boynundan tutup yere çekmenin basketbolda yeri yoktur" dedi.

Elijah Bryant'tan Tarık Biberovic açıklaması: 'Onu ısırmadım'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2024 - 23:44

Anadolu Efes forması giyen Elijah Bryant, THY EuroLeague'deki Fenerbahçe Beko maçında Tarık Biberovic ile yaşadığı pozisyon hakkında konuştu.

"ONU ISIRMADIM"

Bryant, Tarık Biberovic'i ısırmadığını söyledi. Elijah Bryant, açıklamasında, "Pozisyonda Biberovic ile birlikte yere düştük. Ayağa kalkmaya çalıştığımda beni arkamdan agresif bir şekilde boynumdan ve başımdan yakaladı, beni aşağı çekti ve yüzümü koluna bastırdı, boynumda ve sırtımda ciddi çizik izleri bıraktı. Tekrar kendimi kaldırmaya çalıştım. O da tekmelerle karşılık verdi, kolumda morluklar bıraktı. Onu ısırmadığımı açıkça belirtmek istiyorum; eylemlerim kesinlikle ayağa kalkmak içindi. Birini başından veya boynundan tutup yere çekmenin basketbolda yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

THY EuroLeague'de Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun oynadığı maçın üçüncü çeyreğinde Bryant ile Biberovic arasında yaşanan gerginlik sonrası iki oyuncu da ihraç edilmişti.


Etiketler: #Elijah Bryant #Tarık Biberovic #anadolu efes #fenerbahçe beko

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