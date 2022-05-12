Elmas Lig'de sezon Doha'da açılıyor
Atletizmde Elmas Lig'in (Diamond League) bu sezonki ilk yarışının tarihi belli oldu. Elmas Lig'in ilk yarışı 13 Mayıs'ta Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek.
Atletizmde Elmas Lig'in (Diamond League) bu sezonki ilk yarışı, 13 Mayıs'ta Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, sezonun ilk önemli tek günlük organizasyonu Khalifa Atletizm Kompleksi'nde yapılacak.
MİLLİ ATLETLER YARIŞACAK
Elmas Lig puanlamasına dahil olan erkekler 400 metre engelli yarışında Yasmani Copello Escobar, son olimpiyat oyunlarında gümüş ve bronz madalya alan güçlü rakiplerine karşı mücadele verecek.
Kadınlar 3 bin metrede ise Yasemin Can, olimpiyat şampiyonu Kenyalı Faith Kipyegon'un da olduğu listede en iyi derecesini geliştirmek için pistte olacak.
Yarışma programında ulusal program başlığı altında yer alan ve Elmas Lig'e dahil olmayan müsabakalarda ise iki milli atlet yarışacak. 100 metrede Kayhan Özer, 400 metre engellide ise İsmail Nezir, bu yılki ilk açık saha yarışmalarında sahne alacak.
Video Haberler
- 'Kaçak gelinler' operasyonu: 18 kişi gözaltında
- Tecrübeli futbolcu Arda Turan'dan itiraf!
- Yasağa karşı harekete geçildi
- 'Eskişehirimiz özgürlüklerle anılmayı hak ediyor'
- Büyükçekmece Gölü'nde dikkat çeken yosun artışı
- Bursa'da AVM'de yangın paniği: Tavan çöktü
- Tokat’ta patlama: 1’i ağır, 4 çocuk yaralı
- 'Kadayıfçı Olcay' silahlı saldırıda öldürüldü
- Soylu, CHP'yi 'İnönü' ile hedef aldı
- 2 yaşındaki bebeğine sigara içirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarikat evinde 1'i bebek 11 ceset bulundu
- Gürsel Aksel Stadı’nda açılış ve kapanış Beşiktaş’tan
- Dip dalga büyüyecek
- 'İktidarın kabusu olabilir'
- LeMan'dan Ekrem İmamoğlu kapağı
- Raylar üzerinde başı kesik halde bulundu
- Kaftancıoğlu kararı iktidarın kâbusu olabilir
- Soylu'dan ilginç 'sınır dışı' açıklaması
- Taksim Cami kapısına Mercedes çektiler
- 'Eskiden düşmanları olarak gördüğü...'