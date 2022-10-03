Elvir Baljic'ten Jorge Jesus yorumu: İlk kez bu kadar temkinliydi
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı derbiyi Elvir Baljic değerlendirdi. Baljic, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için dikkat çeken ifadeler kullandı.
Spor Toto Süper Lig'de 8'inci hafta dev derbiye sahne oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Vodafone Park'ta karşı karşıya geldiği heyecan dolu mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Elvir Baljic, Tivibu Spor'da dev derbiyi değerlendirirken, teknik direktör Jorge Jesus hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında daha farklı bir derbi beklediğini belirten Elvir Baljic, "Gerçekten bu akşam daha farklı bir derbi bekliyorduk. Kalite, oyun, taktik anlamında... Maalesef güzel bir maç olmadı. Maç başlarken Fenerbahçe biraz daha baskılı başladı" dedi.
"BEŞİKTAŞ ÇOK FAZLA RİSKE GİRMEDİ"
Baljic, iki takımın birbirini çok iyi analiz ettiğinin altını çizerek "Beşiktaş çok fazla riske girmedi ilk yarıda. Oyunu geride kurarken bile hiç risk girmedi. Kaleden uzakta oynamak istediler. Çok fazla uzun paslı bir futbol vardı. İki takım da birbirini iyi analiz etmiş. Taktiksel bir maça dönüştü tamamen. Daha çok defansif ve kaybetmeme adına bir maç oldu" açıklamasını yaptı.
"JESUS'U İLK DEFA TEMKİNLİ GÖRDÜM"
Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında risk almadığını dile getiren eski futbolcu, "Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oynatmamak adına oynadı daha çok. Rizikolu oynamadılar. Fenerbahçe üstüme gelmesin dedi. Fenerbahçe oynayamadı. Hücum anlamında Fenerbahçe de etkisizdi" diye konuştu.
Baljic son olarak Portekizli teknik direktör için, "Jorge Jesus'u ilk defa temkinli ve kontrollü gördüm" dedi.
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