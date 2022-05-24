Emiliano Viviano, bir sezon daha Fatih Karagümrük forması giyecek
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano’nun sözleşmesini 1 yıl uzattıklarını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan kalecisi Emiliano Viviano ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda 38 Süper Lig maçında 90 dakika forma giyen tek futbolcu, takımımızın kaptanlarından Emiliano Viviano'nun sözleşmesini 1 yıl uzattık. Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi Emiliano Viviano, 2022-2023 sezonu sonuna kadar takımımızın formasını giyecek" ifadelerine yer verildi.
Viviano, 1 yıl daha Karagümrük’te.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) May 24, 2022
2021/2022 sezonu 38 Süper Lig maçında 90 dakika forma giyen tek futbolcu olan takımımızın kaptanlarından Emiliano Viviano’nun sözleşmesini 1 yıl uzattık. pic.twitter.com/kEzVpJjtKx
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