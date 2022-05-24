Emiliano Viviano, bir sezon daha Fatih Karagümrük forması giyecek

24 Mayıs 2022 Salı, 22:37

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan kalecisi Emiliano Viviano ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda 38 Süper Lig maçında 90 dakika forma giyen tek futbolcu, takımımızın kaptanlarından Emiliano Viviano'nun sözleşmesini 1 yıl uzattık. Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi Emiliano Viviano, 2022-2023 sezonu sonuna kadar takımımızın formasını giyecek" ifadelerine yer verildi.