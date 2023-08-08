Emiliano Viviano'nun 3 yıllık hasreti sona erdi

İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi Ascoli, geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 21:00
Emiliano Viviano'nun 3 yıllık hasreti sona erdi
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Vavacars Fatih Karagümrük'ten ayrılan 37 yaşındaki kaleci Emiliano Viviano'nun yeni adresi belli oldu.

Serie B ekibi Ascoli, tecrübeli file bekçisi Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattığını açıkladı. 

37 yaşındaki kaleciyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

3 YILLIK HASRETİ SONA ERDİ

Son 3 sezondur Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen Viviano 3 yıl aradan sonra ülkesine geri döndü. Geçen sezon Karagümrük kalesini 18 kez koruyan İtalyan eldiven, 32 gol yerken 5 maçta da geçit vermemişti. 


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