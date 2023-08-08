Emiliano Viviano'nun 3 yıllık hasreti sona erdi
İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi Ascoli, geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Vavacars Fatih Karagümrük'ten ayrılan 37 yaşındaki kaleci Emiliano Viviano'nun yeni adresi belli oldu.
Serie B ekibi Ascoli, tecrübeli file bekçisi Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
37 yaşındaki kaleciyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
3 YILLIK HASRETİ SONA ERDİ
Son 3 sezondur Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen Viviano 3 yıl aradan sonra ülkesine geri döndü. Geçen sezon Karagümrük kalesini 18 kez koruyan İtalyan eldiven, 32 gol yerken 5 maçta da geçit vermemişti.
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