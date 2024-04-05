Emir Aşarı çevre dostu ‘E Yakıtla’ yarışacak

Nürburgring Endurans Şampiyonası’nın deneyimli ismi Emir Aşarı, bu sezon aynı şampiyonada düşük karbon izli ve çevre dostu alternatif E Yakıtlı bir araçla mücadele edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 17:15
Emir Aşarı çevre dostu ‘E Yakıtla’ yarışacak
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2016'dan bu yana Nürburgring Endurans Şampiyonası’nda yarışan Emir Aşarı, 2022’de TCR’ın SPT3 kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

2023’de ise kendi sınıfında Nurburgring 24 Saat birinciliğini elde etti. Almanya’daki pisti iyi tanıyan deneyimli isim Emir Aşarı bu sezon da eski takımı Max Kruse Racing için AT klasmanında yarışacak.

Emir Aşarı, hafta koşulacak iki ayrı yarışta Shell’in özel olarak ürettiği çevre dostu düşük karbon izli ‘E Yakıt’ ile çalışan bir VW Golf TCR’ın koltuğuna oturacak.

Son 3 yıldır kullandığı VW Golf’ten daha güçlü yeni versiyon VW Golf ile mücadele edecek Emir Aşarı’nın tek hedef ise kendi sınıfında şampiyonluk. Emir Aşarı bu sezon da Tezmaksan, Falken ve Crawler’in sağladığı ekonomik destekle yarışacak…


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