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Emir Aşarı Nürburgring 24 Saat’i kazandı

Sezonun en önemli dayanıklılık yarışları Nürburgring 24 Saat mücadelesinde 5. kez start alan Aşarı, bu kez hedefine ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 14:52
Emir Aşarı Nürburgring 24 Saat’i kazandı
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Geride kalan sezon Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası'nda zafere ulaşan Emir Aşarı’nın bu kez hedefi, 24 saat aralıksız süren zorlu ve uzun yarışı kendi kategorisinde birinci sırada bitirmekti.

Emir Aşarı ve takım arkadaşları hafta sonu bu başarıyı yakalamanın haklı coşkusunu yaşadı. ADAC Nürburgring 24 Saat’in SP3T kategorisinde VW Golf TCR'ın direksiyonunu dönüşümlü olarak Benjamin Cartery, Max Partl ve Matthias Wasel ile paylaşan Emir Aşarı damalı bayrağı ilk gören isim oldu ve kariyerinin en önemli başarısını elde etti.

131 aracın start aldığı yarışı ancak 88 ekip bitirebildi. Max Kruse Racing pilotu Aşarı, özellikle gece saatlerindeki başarılı sürüşüyle adından övgüyle söz ettirdi.


Emir Aşarı nürburgring dayanıklılık şampiyonası Motor Sporları

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