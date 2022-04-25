Emir Aşarı liderliğini sürdürdü!
Otomobil pilotu Emir Aşarı, Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası'nın üçüncü yarışında ikinci oldu. Aşarı, sezonda aldığı toplam puanlarla şampiyonadaki liderliğini sürdürdü..
Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası’nda bu sezon eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse’nin takımı Max Kruse Racing’de mücadele eden Emir Aşarı, şampiyonanın üçüncü yarışında ikinci oldu ve grubunda liderliğini sürdürdü.
Tezmaksan sponsorluğunda mücadele eden Emir Aşarı’nın 4 saat süren yarışta bu kez takım arkadaşları Alman pilot Benjamin Leuchter ile ABD’li Andrew Engelmann oldu. VW Golf TCR ile yarışan ekip 6 SP3T ve 4 TCR aracı arasından 4 saatlik yarışı ikinci sırada tamamladı.
Pit alanında yakıt alma sırasında büyük bir kaza atlatan takım bu nedenle yaklaşık yarım dakika kaybetti ve olası birincilikten oldu. Buna karşın aldığı puanlarla şampiyonadaki liderliğini sürdürdü.
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