Emir Aşarı, Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde şampiyon oldu
Emir Aşarı, Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde SP3T kategorisinde şampiyon oldu.
Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde Türkiye'yi temsil eden otomobil sporcusu Emir Aşarı, SP3T kategorisinde şampiyon oldu.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 9. ve son yarışı hafta sonu Nürburgring Pisti'nde koşuldu.
VW Golf GTI TCR direksiyonunda Andrew Engelmann ile sezonu ilk sırada tamamlayan Emir Aşarı'ya, son yarışta Frederic Yerly de eşlik etti.
Sıralama turlarında en iyi zamanı elde ederek yarışa ilk sırada başlayan Emir ve takım arkadaşları, 4 saat boyunca SP3T klasmanında lider giderek damalı bayrağın altından ilk sırada geçen ekip olmayı başardı.
FIA AVRUPA RALLİ KUPASI'NDA GENÇLER ŞAMPİYONLUĞU
Kaan Sarpkaya-Soner Tamer ekibi de Almanya'da düzenlenen FIA Avrupa Ralli Kupası Finali'nden gençler şampiyonu olarak döndü.
Geçen yıl Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibinin şampiyonluğu ile sonuçlanan kupada, gençler kategorisini kazanan "GP Garage My Team" ekibi, iki çeker klasmanında da ikinciliği elde etti.
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