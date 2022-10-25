Emir Aşarı, Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde şampiyonluğa çok yakın

25 Ekim 2022 Salı, 15:27

Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin yedinci yarışından galibiyetle ayrılan Emir Aşarı, 5 Kasım'da gerçekleşecek sezonun son yarışı öncesinde şampiyona liderliğini sürdürüyor. Emir Aşarı’nın şampiyon olması için son yarışı beklemesi gerekecek.

Şampiyonanın 4 saatlik ayağında Andrew Engelmann ve Frédéric Yerly ile aynı aracı paylaşan Emir Aşarı, yağmur altındaki sıralama turlarında klasman liderliğine yükseldi. Yarışa her zamanki gibi VW Golf TCR ile başlayan ekip, ikinci saat civarında güç kaybı yaşadı ve biraz zaman kaybedip liderliği takım arkadaşlarına kaptırdı. Pilot değişiminde aracın ECU'suna yapılan müdahalenin ardından tempolarını geri kazanan ekip, yeniden liderliği ele geçirdi ve damalı bayrağı ilk sırada geçti. Bu sezon Tezmaksan ve Crawler desteği ile yarışan Emir Aşarı, sezonun son yarışı öncesinde TCR araçlarının yarıştığı SP3T klasmanında şampiyona liderliğini sürdürüyor.



