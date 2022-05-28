Emir Aşarı ve arkadaşları 24 saat yarışacak
Nürburgring 24 Saat yarışında Emir Aşarı, Volkswagen Golf TCR ile Sp3t kategorisinde şampiyonluk için yarışacak.
Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin en önemli yarışı ‘24 Saat’te start zamanı… Nürburgring 24 Saat yarışında aracını 3 ayrı pilotla paylaşacak Emir Aşarı, Volkswagen Golf TCR ile Sp3t kategorisinde şampiyonluk için mücadele edecek.
Emir Aşarı, sezonun ilk yarışından galibiyet, ikinci yarışındansa ikincilikle ayrılmıştı. Şampiyonada, Tezmaksan sponsorluğunda mücadele eden Emir Aşarı’nın 24 saat boyunca takım arkadaşları; Andrew Engelmann, Jasmin Preisig ve Gustavo Xavier olacak.
İlk kez bir kadın pilotla takım arkadaşlığı yapacak Emir, Max Kruse Racing adına yarışıyor. Pilotlar aralıksız olarak 24 saat süren yarışta 2 ya da 3 saatte bir direksiyonu bir başka takım arkadaşına devrediyor.
Bugün TSİ 16.30’da başlayacak yarış Pazar günü aynı saatte sona erecek.
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