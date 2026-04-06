Göztepe maçı öncesi Okan Buruk'tan 'konsantrasyon' paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a dış sahada 2-1 mağlup olan Galatasaray'da moraller bozulurken, gözler Göztepe ile oynanacak maça çevrildi.

Alınan bu yenilginin ardından sarı-kırmızılı ekibin takipçileriyle olan puan farkı bire kadar düştü.

Ligdeki kritik derbi sonuçlarının da eklenmesiyle taraftarların teknik heyet ve oyunculara yönelik eleştirileri yoğunlaştı. Şampiyonluk yarışında hata yapma şansının kalmadığını düşünen camia için önümüzdeki deplasman mücadelesi hayati bir önem taşıyor.

'BURAYA KADAR SİZ GETİRDİNİZ...'

Bu zorlu atmosferde takımına ve camiaya olan inancını tazelemek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak zorlu deplasman öncesinde sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir harekette bulundu.

Deneyimli teknik direktör, taraftar grubu ultrAslan'ın hazırladığı ve üzerinde "Buraya kadar siz getirdiniz, şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz" ifadesi yer alan görseli kişisel hesabından takipçileriyle paylaştı.

Buruk, bu hamlesiyle hem oyuncularına olan güvenini aşıladı hem de camiaya kenetlenme çağrısında bulunarak paylaşımına "Konsantrasyon" notunu ekledi.

Okan Buruk'un paylaşımı şu şekilde: