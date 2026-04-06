Cumhuriyet Gazetesi Logo
Atalanta, Lecce deplasmanında zorlanmadı!

Atalanta, Lecce deplasmanında zorlanmadı!

6.04.2026 19:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Atalanta, Lecce deplasmanında zorlanmadı!

Atalanta, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lecce'yi 3-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Lecce ile Atalanta kozlarını paylaştı.

Stadio Via del Mare'de oynanan müsabakayı Atalanta 3-0 kazandı.

Bergamo ekibine galibiyeti getiren golleri; 29. dakikada Giorgio Scalvini, 59. dakikada Nikola Krstovic ve 73. dakikada Giacomo Raspadori kaydetti.

AVRUPA YOLUNDA ÖNEMLİ ADIM

Bu sonuçla birlikte Atalanta puanını 53'e yükselterek 6. sıradaki Roma'nın 1 puan gerisinde Avrupa iddiasını sürdürmeye devam etti.

Ev sahibi Lecce ise 27 puanla ateş hattında kaldı.

JUVENTUS'U AĞIRLAYACAK

Atalanta gelecek hafta sahasında Kenan Yıldız'ın takımı Juventus'u ağırlayacak.

Lecce ise deplasmanda Bologna'ya konuk olacak.

İlgili Konular: #serie a #Atalanta #Lecce

Alman basını yazdı: Hoffenheim'dan Ozan Kabak kararı!
Erkekler Kupa Voley'de ilk finalist belli oldu!
Göztepe maçı öncesi Okan Buruk'tan 'konsantrasyon' paylaşımı!
