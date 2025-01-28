Emirhan Demircan kimdir? Beşiktaş’ın ilgilendiği Emirhan Demircan kaç yaşında, nereli?

Bayern Münih II takımının formasını giyen milli futbolcu Emirhan Demircan ile Beşiktaş’ın ilgilendiği iddia edildi. İddiaların ardından Emirhan Demircan’ın kariyeri merak konusu oldu. Peki, Emirhan Demircan kimdir? Beşiktaş’ın ilgilendiği Emirhan Demircan kaç yaşında, nereli?

Emirhan Demircan kimdir? Beşiktaş’ın ilgilendiği Emirhan Demircan kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 16:17

Türkiye U17, U19 ve U21 takımı formalarını giyen Emirhan Demircan transfer iddialarıyla gündeme geldi. Beşiktaş’ın ilgilendiği Emirhan Demircan’ın kariyeri araştırılıyor. Peki, Emirhan Demircan kimdir? Beşiktaş’ın ilgilendiği Emirhan Demircan kaç yaşında, nereli?

EMİRHAN DEMİRCAN KİMDİR?

Emirhan Demircan, 20 Ocak 2005 tarihinde Münih’te doğdu.

Oyuncu güçlü fiziği ve bitiriciliği ile dikkat çekiyor.

Genç oyuncu, Bayern Münih II formasıyla 17 karşılaşmada 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

EMİRHAN DEMİRCAN BEŞİKTAŞ’A MI GELİYOR?

Beşiktaş’ın, Bayern Münih II takımında forma giyen milli oyuncu Emirhan Demircan ile ilgilendiği iddia edildi.

Türkiye U17, U19 ve U21 takımı formalarını giyen milli oyuncunun güncel piyasa değeri 600 bin euro.


Etiketler: #Emirhan Demircan #kimdir?

İlgili Haberler

Şirin Payzın kimdir? Gazeteci Şirin Payzın kaç yaşında, nereli?

Şirin Payzın kimdir? Gazeteci Şirin Payzın kaç yaşında, nereli?
Victor Edvadsen kimdir? Beşiktaş'ın transfer hedefi Victor Edvadsen kaç yaşında, nereli? Victor Edvadsen hangi takımlarda oynadı?

Victor Edvadsen kimdir? Beşiktaş'ın transfer hedefi Victor Edvadsen kaç yaşında, nereli? Victor Edvadsen hangi takımlarda oynadı?
Fırat Fıstık kimdir? Gazeteci Fırat Fıstık kaç yaşında, nereli?

Fırat Fıstık kimdir? Gazeteci Fırat Fıstık kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler