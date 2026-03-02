Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emlak Konut seride 1-0 öne geçti!

2.03.2026 18:50:00
Güncellenme:
AA
Emlak Konut, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında kendi evinde ağırladığı BOTAŞ'ı 105-96 mağlup etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Emlak Konut, konuk ettiği BOTAŞ'ı 105-96 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmenin ikinci maçı, 4 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 2 galibiyete ulaşan takım yarı finale yükselecek.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Ozan Gönen, Batuhan Mert Gül, Hakan Gerey

Emlak Konut: Thomas 32, Delaere 5, Gizem Başaran Turan 4, Macaulay 18, Berfin Sertoğlu 8, Günesh Karaoğlan, Ferda Yıldız 2, Ceren Akpınar 8, Melek Uzunoğlu 5, Holesinska 19, Ndour 4

BOTAŞ: Bejedi 28, Ayşegül Günay Aladağ 18, Tuba Poyraz 10, Dantas 26, Işılay Eğin 4, Işık Su Güven 2, Rana Uçar 6, Lorena Serfa 2

1. Periyot: 26-18

Devre: 52-48

3. Periyot: 78-72

Beş faulle çıkanlar: 38.59 Macaulay, 37.35 Ceren Akpınar (Emlak Konut)

İlgili Konular: #BOTAŞ #Emlak Konut #Kadınlar Basketbol Süper Ligi

